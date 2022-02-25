В районе Елшанки отключили воду до вечера

Сегодня, 25 февраля, в Ленинском районе Саратова проходит очередное отключение воды. о чем сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на городском водопроводе по адресу: проспект Строителей, 36, До 20.00 без воды остались абоненты по проспекту Строителей, 42/2, 40, 38, 36, 34, 34Б, 30, 36а.

Ведутся также работы на водопроводных коммуникациях по адресу Учительская,15. До полуночи ограничено холодное водоснабжение абонентов по адресам Учительская, 15,17,19; Малая Елшанская, 16, 28-36.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.