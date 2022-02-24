Саратовский театр драмы и молодежи «Версия» обратился к классической комедии Н.В.Гоголя «Женитьба»

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23 февраля на сцене Театра драмы для детей и молодежи «Версия» (так теперь называется театр «Версия» - прим. ред.) состоялась премьера спектакля по классической пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба». Постановку представил заслуженный работник культуры РФ и художественный руководитель театра Виктор Сергиенко, над сценографией и костюмами работал художник Ю. Наместников, музыкальное оформление – И.Абрамович, А. Блонский. Жанровое определение спектакля «невероятное событие в 2 действиях».

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Премьера комедии Н.В. Гоголя «Женитьба» состоялась 9 декабря 1842 года в Петербурге, а спустя два месяца в Москве. Обе постановки, к сожалению, не получили достойной оценки критиков. Сегодня, спустя почти два века, «Женитьба» Н.В. Гоголя идет на сценах ведущих театров России: Московский театр Олега Табакова, Театр на Таганке, Театр им. Вл. Маяковского и др. Больше десяти лет с невероятным успехом «Женитьба» идет и на сцене Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова. А одноименную экранизацию гоголевской пьесы Виталия Мельникова до сих пор с удовольствием пересматривают представители любого поколения. Новая постановка Театра драмы и молодежи «Версия» будет также востребована у зрителей, как и взятая за основу пьеса русского классического репертуара.

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Дворянин и надворный советник Подколесин решает жениться, с этой целью к нему приходит сваха Фекла Ивановна. Она нашла ему невесту, это 26-летняя купеческая дочь Агафья Тихоновна Купердягина. Приятель Подколесина Илья Фомич, узнав о его намерениях, отстраняет сваху и решает самостоятельно организовать свадьбу. Разгневанная, сваха решает привести на смотрины к Агафье Тихоновне других женихов. Здесь и коллежский асессор Иван Павлович Яичница, и отставной пехотный офицер Никанор Иванович Анучкин, и лейтенант Балтазар Балтазарович Жевакин и другие. К ряду женихов, конечно, присоединяется и Подколесин, но на решающий шаг он пойти не готов, его постоянно уговаривает приятель. Теперь выбор за невестой. Со сцены прозвучал известный монолог о затруднительном выборе Агафьи Тихоновны: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича – я бы точно решилась… Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всем на волю Божью: кто выкинется, тот и муж… Ух! Все вынулись!». Кого выберет невеста? И каков финал гоголевской пьесы?

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Роль Подколесина в новом спектакле театра «Версия» исполнил молодой актер Александр Демидов, это его первая большая роль в классической пьесе отечественного репертуара, в роли Агафьи Тихоновны выступила актриса Валентина Домникова. Татьяна Чупикова (Фекла Ивановна) представила на сцене яркий и бойкий образ, её реплики, буквально, сопровождались зрительским смехом. Еще одну важную роль в спектакле исполнил Александр Овчинников (Кочкарев), известный публике театра по роли Треплева в спектакле «Чайка», его выразительный персонаж в течение всей пьесы пытается воссоединить Подколесина с Агафьей Тихоновной. Антон Титов (Яичница), Владимир Кабанов (Анучкин), Игорь Абрамович (Жевакин) и Юрий Лапшин (Стариков) представили яркие и запоминающиеся образы женихов. В спектакле также задействованы: Евгения Смирнова (Арина Пантелеймоновна), Екатерина Серебренникова (Дуняшка) и Юлий Ридель (Степан).

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«Женитьба» театра «Версия» – смешная и одновременно грустная постановка, в основе которой нетленная пьеса Николая Гоголя. Театр представил зрителям колоритный спектакль с классическими костюмами и сценографией. Режиссер Виктор Сергиенко представил постановку в драматической манере А.Н. Островского, тон гротеска и фантасмагории, характерный для поэтики «Женитьбы» был убавлен. Зрители поблагодарили на поклоне артистов продолжительными и бурными аплодисментами.

Новый спектакль театра «Версия» предназначен, как для школьников средних и старших классов, так и для семейного просмотра.

Следующие показы спектакля «Женитьба» состоятся 6 и 19 марта.

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