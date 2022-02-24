В Саратове за ночь эвакуировали 21 автомобиль

Уборка снега

В ночь с 24 на 25 февраля с 20.00 до 5.00 в Саратове вводится ограничение движения и парковку от путепровода на Ипподромной возле дома № 23 в сторону путепровода на 3-я Дачная, также по улице Блинова от дома №25 в сторону дома № 19. Об этом сообщает городская администрация.

За прошедшие сутки на штрафстоянки увезли 21 автомобиль, мешавший работе снегоуборочной техники.

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