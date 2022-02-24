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Происшествия24 февраля 2022 13:47

Бывшего директора Вольского строительного лицея приговорили к колонии за поборы

Валерия Каткова оштрафовали на 250 тысяч
Наталия Калинина
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Эмблема учебного заведения

Эмблема учебного заведения

Бывшего директора Вольского строительного лицея Валерия Каткова приговорили к трем годам колонии за поборы, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области. Его также оштрафовали на 250 тысяч.

Суд доказал, что с апреля 2017 года по июнь 2020 года директор вольского образовательного учреждения присваивал себе премии подчиненных. Пострадали тринадцать человек. Злоумышленник получил с них 1 582 500 рублей и потратил.

Преступление было выявлено сотрудниками ЭБ и ПК МО МВД России «Вольский» совместно с УБЭП и ПК ГУ МВД региона.

По приговору суда наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество и денежные средства в размере более 2,5 миллиона рублей.

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