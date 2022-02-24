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Здоровье24 февраля 2022 13:10

В Саратовской области на карантин по ОРВИ отправлены 17 школ и три детских сада

Наталия Калинина
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На сегодня, 24 февраля, в Саратовской области на карантин по коронавирусу ушли 55 классов в 24 школах, а также девять групп в восьми детских садах и одна группа ГАПОУ СО «Саратовский техникум электроники и машиностроения», о чем сообщает региональное министерство образования.

На карантин по ОРВИ отправлены 17 школ, три детских сада, а также 134 класса в 46 школах и четыре группы в четырех детских садах.

В 185 организациях дополнительного образования 147181 детей получают услуги в очном режиме.

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