В Саратовской области на карантин по ОРВИ отправлены 17 школ и три детских сада

На сегодня, 24 февраля, в Саратовской области на карантин по коронавирусу ушли 55 классов в 24 школах, а также девять групп в восьми детских садах и одна группа ГАПОУ СО «Саратовский техникум электроники и машиностроения», о чем сообщает региональное министерство образования.

На карантин по ОРВИ отправлены 17 школ, три детских сада, а также 134 класса в 46 школах и четыре группы в четырех детских садах.

В 185 организациях дополнительного образования 147181 детей получают услуги в очном режиме.

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