Минздрав не считает отмену QR-кодов в Саратовской области причиной для роста заболеваемости

Минздрав не считает отмену QR-кодов в Саратовской области причиной для возможного роста заболеваемости. Об этом глава ведомства Олег Костин сообщил сегодня, 24 февраля, на брифинге. Он также сообщил о стабилизации ситуации

- Несколько тысяч заболевших от коронавирусной инфекции сейчас не сравнимы с той ситуацией, что была год назад. Сокращается количество тяжелых случаев и смертей. Нагрузка на медучреждения стали меньше. Потому можно говорить о стабилизации ситуации, - рассказал Олег Костин, а также в очередной раз напомнил о пользе вакцинации.

- Вакцинация у нас добровольная. Вакцинированные если и заболевают, то легкой формой. Люди это видят. Они идут не ради QR -кодов, а сами хотят вакцинироваться, - заявил глава минздрава.

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