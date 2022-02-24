Фото: ГУ МВД Саратов

В Базарно-Карабулакском районе у браконьера изъяли две туши косуль, об этом сообщает ГУ МВД Саратова.

Полицейским сообщили, что представители охотхозяйства заметили в поле следы от снегохода, от которых несколько километров тянулись пятна крови. Они и привели полицейских к дому жителя села Алексеевка. У него провели обыск и нашли в сарае во дворе туши двух косуль.

У подозреваемого также изъяты охотничьи ружья и патроны. Он признался в преступлении. По незаконной охоте возбуждено уголовное дело.

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