Брифинг 24.02.22.

Среди прибывших в Саратовскую область беженцев нашли зараженных коронавирусом. Сегодня, 24 февраля, об этом заявили на очередном брифинге.

Как известно, в Саратовскую область на поезде прибыли 510 беженцев из ЛНР и ДНР. Вчера к ним прибавились еще четыре человека, которые приехали самостоятельно. Часть из беженцев уже успела разъехаться по другим местам: у них нашлись родственники и знакомые в России.

В учреждении социального обслуживания «Волжские зори» в Вольске находятся 159 человек. В Энгельсе в «Ударнике» размещены 183 человека. В Марксе в «Орленке» - 120 переселенцев, а 59 в пансионате «Сокол» в Саратове.

Случаи коронавируса среди прибывших есть, однако для них нашлись отдельные комнаты. Количество зараженных назвали небольшим и остающимся на контроле.

- Независимо от наличия паспорта, все получат медицинскую помощь, - подчеркнул глава регионального минздрава Олег Костин.

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