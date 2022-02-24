На сегодня, 24 февраля, в Саратовской области не зафиксировано смертей от омикрона. Об этом сообщил глава регионально минздрава Олег Костин на очередном брифинге.
- От омикрона смертей нет. Есть только люди, умершие от сочетанных заболеваний, у которых был диагностирован данный штамм коронавируса, - заявил глава ведомства.
Напомним, всего в регионе от коронавируса скончались 5594 человек, 12 из них за последние сутки.
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