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Здоровье24 февраля 2022 10:00

В Саратовской области готовы развернуть 3 615 резервных коек для зараженных коронавирусом

Показатель заболеваемости коронавирусом в регионе меньше, чем в среднем по России
Наталия Калинина
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Брифинг 24.02.22

Брифинг 24.02.22

В Саратовской области готовы развернуть 3 615 резервных коек для зараженных коронавирусом. Сегодня, 24 февраля, об этом заявил Олег Костин на очередном брифинге по коронавирусу.

Показатель заболеваемости в регионе составил 8 053 на сто тысяч населения, что меньше среднего по России. В регионе развернуто 2 668 коек, 2462 из них имеют кислородную поддержку. Число свободных коек поддерживается на уровне 10 – 15 процентов. Есть в резерве 3 615 коек.

Напомним, всего в Саратовской области зарегистрировано 192879 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 148896 человек, за сутки — 2107.

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