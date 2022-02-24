Беженцы-дети в Энгельсе

С 28 февраля в Саратовской области начнется обучение детей беженцев из ЛНР и ДНР, об этом заявил глава региона Валерий Радаев. В регионе продолжает работать оперштаб, отвечающий за положение жителей ЛНР и ДНР.

Напомним, в Саратовской области открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Каждый из них прикреплен к определенному медицинскому учреждению. С 28 февраля начинается обучение прибывших детей.

- Мы обязаны поддержать граждан, чьи права нарушались на протяжении 8 лет. Это наш гражданский и нравственный долг. Власти региона находятся на постоянной связи с прибывшими. Спасибо саратовцам, которые протянули руку помощи представителям братского народа, - заявил губернатор, а также уточнил, что региональная власть поддержала решение Президента и шаги, направленные на поддержку народа Донбасса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.