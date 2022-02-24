В Саратовской области от коронавируса скончались еще 12 человек за сутки. Сегодня, 24 февраля, об этом сообщили в федеральном оперштабе.
За прошедшие сутки скончались еще 12 человек: восемь женщин и четверо мужчин в возрасте от 44 до 85 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 5594 саратовцев.
Всего в Саратовской области коронавирусом заразились 192879 человек.
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