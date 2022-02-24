Фото: ГИБДД - Саратов
Сегодня, 24 февраля, в Балаково ВАЗ сбил мужчину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария была зафиксирована в 8:40 возле дома № 106А на Коммунистической. 45-летняя женщина на ВАЗ-21124 сбила мужчину
Сейчас возраст пострадавшего устанавливается. Он был доставлен в медицинское учреждение.
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