Фото: ГИБДД - Саратов

Сегодня, 24 февраля, в Балаково ВАЗ сбил мужчину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 8:40 возле дома № 106А на Коммунистической. 45-летняя женщина на ВАЗ-21124 сбила мужчину

Сейчас возраст пострадавшего устанавливается. Он был доставлен в медицинское учреждение.

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