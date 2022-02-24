Из-за ситуации на Украине в Саратове садятся направлявшиеся в Ростов-на-Дону самолеты

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Сегодня, 24 февраля, некоторые направляющиеся на юг России самолеты перенаправили в Саратов. Это связано с началом военной операции РФ и Беларуси в Украине.

Напомним, ранее власти временно ограничили полёты в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь и Астрахань.

Так, в саратовский «Гагарин» из Перми, Тюмени и Омска прилетели судна, направлявшиеся в Ростов-на-Дону и Минеральные воды. Отменены рейсы Саратов-Ростов и обратного направления.

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