На сегодня, 24 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 2599 человек. Всего обнаружено 192879 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 148896 человек, за сутки — 2107. На В стационарах остаются 2414 человек, на амбулаторном лечении — 36179.

Возрастной состав заболевших:

- до 6 лет — 120;

- 7-14 лет — 205;

- 15-17 лет — 63;

- 18-29 лет — 314;

- 30-49 лет — 872;

- 50-64 лет — 570;

- 65 и старше — 455.

С пневмонией поступили 129 человек, с признаками ОРВИ — 2469, один пациент переносит коронавирус без симптомов.

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