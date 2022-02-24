В Саратове снова похолодало

Сегодня, 24 февраля, в Саратове снова немного похолодало, о чем сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове в первой половине дня туман. Температура колеблется в районе нуля, а к ночи похолодает до -4. По ощущениям на пару градусов ниже. На небе легкие облака, которые разойдутся к вечеру. Дует легкий западный ветер, который к вечеру сменит направление на северо-западный.

В Саратовской области облачно с прояснениями. На юго-востоке выпадут небольшие осадки. Ветер дует северо-западный, его скорость составляет 5-10 м/с. Температура колеблется от +3 до -2 градусов. Местами будет туман с видимостью 500 м и менее, на дорогах гололедица.

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