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Общество23 февраля 2022 21:51

Инстаграм Романа Грибова взломали

Наталия Калинина
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Последний пост Грибова

Последний пост Грибова

Вчера, 23 февраля, Инстаграм Романа Грибова взломали. Об этом сообщил сам чиновник все в той же социальной сети.

- Вечером мой аккаунт был взломан. Информация об участии от моего имени в различного рода опросах, опубликованных в городских пабликах, не соответствует действительности, - пишет заместитель Председателя Правительства Саратовской области по социальной сфере.

Пока подозреваемых в саботаже нет.

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