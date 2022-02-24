Последний пост Грибова

Вчера, 23 февраля, Инстаграм Романа Грибова взломали. Об этом сообщил сам чиновник все в той же социальной сети.

- Вечером мой аккаунт был взломан. Информация об участии от моего имени в различного рода опросах, опубликованных в городских пабликах, не соответствует действительности, - пишет заместитель Председателя Правительства Саратовской области по социальной сфере.

Пока подозреваемых в саботаже нет.

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