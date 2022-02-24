В Саратове загорелись два дома и сарай

Пожар

23 февраля вечером, в Саратове произошел крупный пожар - загорелся дом на три квартиры, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

Сигнал о возгорании поступил в 21.45. Загорелась кровля трехквартирного дома на улице Симбирской. На место выезжали шесть пожарных расчетов.

Площадь очага составила около 100 квадратных метров, а затем, ее уточнили до 140. Также загорелся прилегающий частный дом на площади 48 квадратных метров и сарай на площади 20.

Пострадавших на пожаре не было. В 22:49 он был локализован.

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