Роман Бусаргин посетил пункт временного размещения беженцев в Энгельсе

Центр временного размещения в Энгельсе

Роман Бусаргин посетил пункт временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР в Энгельсе, о чем сегодня, 23 февраля, пишет в своем Телеграм-канале.

На данный момент вынужденные переселены размещены в санатории. С ними работают психологи и социальные службы. Всего в Энгельсе остановились 183 человека, из них 97 детей. Школьник вернутся к обучению с 28 февраля.

- Детей сводят в цирк и наши театры. Поручил министерству культуры заняться этим вопросом в ближайшее время. Желающие смогут пройти вакцинацию. Также занимаемся решением вопроса с трудоустройством прибывших, - заявил Бусаргин.

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