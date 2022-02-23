Валерий Радаев и первые лица города

Сегодня, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества, Валерий Радаев возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы на Соколовой горе.

На мероприятии также присутствовали члены Правительства, депутаты областной Думы, правоохранители региона и общественники.

Отдав дань памяти, глава региона посетил Музей боевой и трудовой славы с экспозицией выставки «В учебе и в бою!», которая создана в честь военных вузов области и их выпускников.

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