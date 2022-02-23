Дольщикам ЖК Победа выплатили миллиард рублей компенсаций

ЖК - Победа

Дольщикам ЖК Победа в Саратове выплатили миллиард рублей компенсаций. Об этом сказано в Телеграм-канале Романа Бусаргина.

Фонд поддержки граждан ДОМ.РФ продолжает предоставлять выплаты дольщикам ЖК Победа. Выплаты уже назначены 428 гражданам, подавшим заявления. Они получили около одного миллиарда рублей. Работа продолжается.

Помощь в оформлении заявления можно получить в кол-центре 8 800 7007 214 или на сайте Фонда. Проблему ЖК Победа удалось решить благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина.

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