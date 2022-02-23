Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Вчера, 22 февраля, в Саратове на Симбирской сбили 18-летнюю девушку, о чем информирует региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 19:20 по адресу Симбирская, 66. Автомобиль «Лада Веста», за рулем которого был мужчина, сбил девушку на пешеходном переходе.

Пострадавшая была доставлена в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.