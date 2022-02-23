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Общество23 февраля 2022 10:53

В Саратове семье пришлось спасаться из загоревшегося дома

Огонь перекинулся с пристройки на жилье
Наталия Калинина
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Фото: ГУ МЧС - Саратов

Фото: ГУ МЧС - Саратов

Сегодня ночью. 23 февраля, в Саратове произошел пожар в частном доме, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило в 3:59 с улицы Самарской. Горел частный кирпичный дом на площади 96 квадратных метров. Пожар тушили четыре экипажа.

Очаг возгорания находился в пристроенной к дому веранде. По предварительным данным, замкнула электропроводка. Дома в момент возгорания была семья. Жители покинули дом самостоятельно, не пострадали.

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