Фото: Пара слов

Сегодня, 23 февраля, Николай Панков поздравил саратовцев с Днем защитника Отечества, об этом он написал в своем Телеграм-канале «Пара слов».

- Этот праздник имеет особое значение для нашей страны. В истории России были сложные периоды и тяжелые испытания, но мы стойко защищали свои интересы и границы, при этом ым всегда готовы к мирному сотрудничеству.

Спасибо всем, кто служит Родине. И низкий поклон ветеранам. Память о вашем боевом и трудовом подвиге всегда будет жить в сердцах людей, - написал парламентарий, а также пожелал всем благополучия, счастья и крепкого здоровья.

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