В Энгельсе из-за непотушенной сигареты сгорел частный дом

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 22 февраля, в Энгельсе из-за непотушенной сигареты загорелся дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано в 23:44 на улице Подгорная. Выгорел частный дом, площадь очага составила 32 квадратных метра. На месте работали три пожарных расчета.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Пострадавших на пожаре нет.

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