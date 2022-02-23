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Здоровье23 февраля 2022 10:42

В Саратовской области от коронавируса умерли еще 12 человек

Наталия Калинина
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В Саратовской области от коронавируса умерли еще 12 человек. Сегодня, 23 февраля, об этом сообщили в федеральном оперштабе.

За прошедшие сутки скончались еще 12 человек: семь женщин и пятеро мужчин в возрасте от 40 лет до 91 года. У 40-летней женщины заболевание осложнилось двусторонней пневмонией тяжелой степени. Всего за время пандемии от COVID-19 скончались уже 5582 саратовца.

Напомним, всего в регионе зарегистрировано 190280 зараженных.

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