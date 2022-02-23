В Саратовской области 2915 жителей заразились коронавирусом за сутки

На сегодня, 23 февраля, в Саратовской области еще 2915 жителей заразились коронавирусом за сутки. Всего обнаружено 190280 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 146789 человек, за сутки — 1487. В стационарах остаются 2384 человека, на амбулаторном лечении — 35742.

Возрастной состав заболевших:

- до 6 лет — 139;

- 7-14 лет — 229;

- 15-17 лет — 116;

- 18-29 лет — 364;

- 30-49 лет — 916;

- 50-64 лет — 678;

- 65 и старше — 473.

С пневмонией поступили 132 человека, с признаками ОРВИ — 2778, пятеро переносят болезнь без симптомов.

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