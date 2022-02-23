В Саратовской области заработала горячая линия для жителей ДНР и ЛНР, об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Единая горячая линия появилась по телефону 8-800-250-10-64. Она работает для жителей Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших территорию ДНР и ЛНР.

Там можно получить бесплатные консультации по вопросам оказания единовременной материальной помощи, трудоустройства и иных льгот, а также по бытовым вопросам на территории региона.

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