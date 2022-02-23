В Ленинском районе внедорожник сбил 14-летнего мальчика

Фото: ГИБДД

Вчера, 22 февраля, в Ленинском районе Саратова внедорожник сбил 14-летнего мальчика.

По предварительным данным, авария произошла напротив дома № 28 по улице Зои Космодемьянской. Около 13:00 49-летняя женщина на Suzuki сбила 14-летнего мальчика.

Пострадавший попал в больницу, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.