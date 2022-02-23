В Ленинском районе внедорожник сбил 14-летнего мальчика

Фото: ГИБДД
Вчера, 22 февраля, в Ленинском районе Саратова внедорожник сбил 14-летнего мальчика.
По предварительным данным, авария произошла напротив дома № 28 по улице Зои Космодемьянской. Около 13:00 49-летняя женщина на Suzuki сбила 14-летнего мальчика.
Пострадавший попал в больницу, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
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