Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье22 февраля 2022 14:00

В стационарах Саратовской области остаются 345 тяжелых больных с коронавирусом

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Олег Костин

Олег Костин

В стационарах Саратовской области остаются 345 тяжелых больных с коронавирусом. Сегодня, 22 февраля, об этом сообщила на очередном корсовете глава регионального минздрава Олег Костин.

Всего в регионе развернуто 2 638 коек, за последнюю неделю прибавилось 75. В стационарах остаются 553 человека, из них 160 остаются на ИВЛ.

Свободными остаются около 10 процентов коек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.