Олег Костин

В стационарах Саратовской области остаются 345 тяжелых больных с коронавирусом. Сегодня, 22 февраля, об этом сообщила на очередном корсовете глава регионального минздрава Олег Костин.

Всего в регионе развернуто 2 638 коек, за последнюю неделю прибавилось 75. В стационарах остаются 553 человека, из них 160 остаются на ИВЛ.

Свободными остаются около 10 процентов коек.

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