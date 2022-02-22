Власти региона планируют сохранить завод «Саратовский институт стекла»

Заседание рабочей группы

О мероприятиях по сохранению завода «Саратовский институт стекла» пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Финансовые организации и представители предприятия согласовали план по выходу из процедуры банкротства. Сейчас обсуждаются пункты и сроки заключения мирового соглашения.

Продолжается отгрузка продукции, ведутся ремонтные работы. Завод заказал новую печь закалки, аналогов которой нет в России. Это позволит наладить производство новой линейки товаров.

Вопрос сохранения «Саратовского института стекла» находится на контроле председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Рабочая группа по выводу предприятия из кризисной ситуации продолжает принимать меры.

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