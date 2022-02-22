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Происшествия22 февраля 2022 12:02

Жительница Балашова наврала об изнасиловании и получила условный срок

Наталия Калинина
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Жительница Балашова наврала об изнасиловании и получила условный срок, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, в июне 2021 года 32-летняя жительница Балашовского района пожаловалась сотруднику полиции, что на ее честь покушался другой местный житель. Затем она написала на него заявление.

По результатам проверки выяснилось, что преступления не было. А вот девушку признали виновной в причинении морального вреда оговоренному, а также в отвлечении правоохранителей от работы. Обманщица раскаялась, ее приговорили к четырем месяцам условно.

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