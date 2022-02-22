Жителям Саратова рассказали об ограничении проезда и парковки на ночь

В Саратове продолжается уборка от снега и льда, о которой рассказывает городская администрация.

В ночь с 22 на 23 февраля с 20.00 до 5.00 вводится запрет на проезд и парковку от путепровода на 3-й Дачной в сторону улицы Ипподромная. С 21.00 часов нельзя выехать на улицу Дзержинского от Вольской до Горького.

Завтра с 8.00 до 16.00 снег будут убирать на пересечении Антонова и Чехова. За прошедшие сутки с улиц Саратова на штрафстоянки увезли 21 автомобиль.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.