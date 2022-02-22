На сегодня, 22 февраля, в Саратовской области на карантине по ОРВИ остаются 26 школ, о чем сообщает региональное министерство образования.

На карантин по ОРВИ и гриппу также отправились 226 классов в 69 школах, девять групп в восьми детских садах.

В трех ВУЗах области 89 групп переведены на дистанционное обучение.

На карантин по коронавирусу ушли 102 класса в 38 школах; 15 групп в 15 детских садах и одна группа ГАПОУ СО «Ртищевский политехнический колледж».

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