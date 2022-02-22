В центре Саратова транспортный коллапс – троллейбус запутался в проводах

Сегодня, 22 февраля, в центре Саратова случился настоящий транспортный коллапс. Об этом КП-Саратов рассказал очевидец.

По словам саратовца, в районе пересечения улиц астраханская и Московская троллейбус запутался в проводах, из-за этого встал трамвай.

Сейчас вагон блокирует проезд другому электротранспорту и автомобилям.

Трамвай дальше не едет

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.