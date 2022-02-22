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Общество22 февраля 2022 10:07

В центре Саратова транспортный коллапс – троллейбус запутался в проводах

Наталия Калинина
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Сегодня, 22 февраля, в центре Саратова случился настоящий транспортный коллапс. Об этом КП-Саратов рассказал очевидец.

По словам саратовца, в районе пересечения улиц астраханская и Московская троллейбус запутался в проводах, из-за этого встал трамвай.

Сейчас вагон блокирует проезд другому электротранспорту и автомобилям.

Трамвай дальше не едет

Трамвай дальше не едет

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