В Саратове опубликован график работы центров «Мои Документы» на праздники

В Саратове опубликован график работы центров «Мои Документы» на 23 февраля. Об этом пишет министерство экономического развития области.

22 февраля во всех центрах рабочий день будет на час короче, а 23 февраля объявлен нерабочий праздничный день.

С 24 февраля все учреждения региона снова заработают по утвержденному графику.

Стоит напомнить, что МФЦ работают по предварительной записи, которую можно сделать на сайте mfc64.ru или в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн», а также обратившись по телефону 8 (8452) 73-80-11. Справки можно получить по телефону 8 (8452) 65-39-69.

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