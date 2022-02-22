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Происшествия22 февраля 2022 9:06

Лжеследователь обманул жительницу Саратова на 279 тысяч рублей

Мошенника ищут
Наталия Калинина
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Прикинувшийся следователем мошенник обманул жительницу Саратова на 279 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба УМВД Саратова.

Инцидент произошел в Кировском районе. В полицию обратилась 25-летняя преподаватель одного из колледжей Саратова. Она рассказала, как ей позвонил незнакомец, представившийся следователем, который якобы занимается расследованием дела о мошенничестве с ее персональными данными.

Затем горожанке позвонил якобы сотрудник банка и рассказал, что злоумышленники оформили на ее имя кредит, и нужно перевести деньги на «безопасный» счет. Женщина перечислила на указанный номер 279 700 рублей, а после поняла, что стала жертвой мошенничества.

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