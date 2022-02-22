Житель Саратова оплатил 250 штрафов ГИБДД после того, как с ним связались приставы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона.

На счету жителя Саратова было более 260 штрафов за нарушение правил дорожного движения. В основном он попадался на превышении скорости. Всего нарушитель накопил 230 тысяч рублей долга.

Тогда приставы выписали горожанину запрет на пользование его автомобилем Volkswagen Touareg. Также на расчетные счета был наложен арест. Тогда должник внес плату в размере 112 тысяч, но затем прекратил выплачивать штрафы. Пристав позвонил нарушителю и напомнил, что если не погасит долг, он может лишиться прав. Побоявшись остаться без транспорта, должник выплатил деньги за все штрафы.

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