Женщина получила травму ноги

В центре Саратова бродячие собаки напали на мать с ребенком. Женщина получила травмы. В редакцию КП-Саратов с просьбой о помощи обратились семья пострадавшей.

Как рассказала мама пострадавшей, инцидент произошел на Большой Горной, возле корпуса Саратовского социально-экономического института имени Плеханова. 37-летняя женщина с двух летним ребенком гуляла по улице, когда из двора на них бросилась стая собак. Мама успела подхватить малыша на руки, когда одна из собак укусила ее за ногу. Подоспевшие мужчины закидали собак людом и камнями и смогли отогнать.

Пострадавшая обратилась в травмпункт и написала заявление в полицию. Теперь ей предстоит лечение, решается вопрос о прививках от бешенства. По словам саратовчанки, собак у них в семье любят и никогда бы не стали провоцировать. нападение произошло внезапно и очень напугало.

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