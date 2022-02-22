Дворы Саратова расчищают 1 699 коммунальщиков

Сегодня, 22 февраля, в уборке Саратова от снега участвуют 5275 рабочих и 455 единиц техники. Об этом сообщает городская администрация.

На уборку дорог федерального, регионального и местного значения вышли 214 единиц техники. Дворы убирают 1699 дворников и 73 спецмашины.

Объекты социальной сферы обслуживают 110 единиц техники и 750 коммунальщиков. Вокруг объектов торговли снег расчищают 58 спецмашин и 2645 рабочих.

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