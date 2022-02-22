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Общество22 февраля 2022 6:25

В двух районах Саратова жители остались без воды до вечера

Наталия Калинина
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Сегодня, 22 февраля, в двух районах Саратова жители остались без воды до вечера. Роб этом сообщает ООО «КВС».

В Заводском районе управляющая компания проводит работы на собственных коммуникациях по адресу Чернышевского, 2. До их окончания работ прекращена подача холодной воды для абонентов улиц Заводская, 1-й Заводской проезд, Чернышевского, 2.

В Октябрьском районе авария произошла по адресу Советская, 30. До 18:00 приостановлена подача холодной воды в дом 20/28 по ул. Советская.

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