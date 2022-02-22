В Саратове плюс и легкая облачность

Сегодня, 22 февраля, в Саратове уже плюсовые температуры, об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется в районе +2 градусов, хотя по ощущениям от -4 до -1 градуса. Небо затянуто легкими облаками, вечером возможен дождь. Дует со скоростью 5 – 6 м/с южный ветер, отдельные порывы которого достигают 11 м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер дует юго-западный, его скорость составляет 5-10 м/с, а отдельные порывы доходят до 14 м/с. Температура колеблется от нуля до +5 градусов. Местами туман с видимостью 500 м и менее. На дорогах гололедица.

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