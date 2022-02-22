На сегодня, 22 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 1 485 жителей. Всего зарегистрировано 187 365 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 145 302 человека, за сутки — 1 795. В стационарах остаются 2 345 человек, на амбулаторном лечении пребывают 34 346.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 69;

- 7-14 лет — 107;

- 15-17 лет — 47;

- 18-29 лет — 184;

- 30-49 лет — 518;

- 50-64 лет — 339;

- 65 и старше — 221.

С пневмонией поступили 39 человек, с признаками ОРВИ — 1443, трое переносят болезнь без симптомов.

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