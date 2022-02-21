В Саратовской области на карантине по ОРВИ остаются 36 школ, об этом сообщает региональной министерство образования.

На каарнтин по коронавирусу отправлены 130 классов в 45 школах, 19 групп в 18 детских садах, а также три группы в трех профорганизациях.

На удаленный режим работы из-за угрозы распространения ОРВИ отправились 36 школ, два детских сада, а также 330 классов в 81 школе и 12 групп в девяти детских садах.

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