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Здоровье21 февраля 2022 13:44

В Саратовской области на карантине по ОРВИ остаются 36 школ

На удаленку из-за коронавируса отправлены 130 классов
Наталия Калинина
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В Саратовской области на карантине по ОРВИ остаются 36 школ, об этом сообщает региональной министерство образования.

На каарнтин по коронавирусу отправлены 130 классов в 45 школах, 19 групп в 18 детских садах, а также три группы в трех профорганизациях.

На удаленный режим работы из-за угрозы распространения ОРВИ отправились 36 школ, два детских сада, а также 330 классов в 81 школе и 12 групп в девяти детских садах.

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