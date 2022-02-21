В Саратове за ночь эвакуировали 22 автомобиля

В Саратове продолжается комплексная уборка от снега и льда.

В ночь с 21 на 22 февраля с 20.00 до 5.00 будет запрещено движение и парковка на улице Ломоносова от проезда Строителей до 1-й Прокатной.

В случае необходимости машины, мешающие уборке, будут эвакуированы сотрудниками ГИБДД, помогающими коммунальщикам. Прошлой ночью в Саратове на штрафстоянки увезли 22 автомобиля.

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