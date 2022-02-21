ЧП в Балаково
Вчера, 20 февраля, в Балаково козырек подъезда рухнул и перекрыл выход из дома. Об этом сообщили горожане в социальной сети.
Как пишет очевидец в группе «Типичный Балаково» ВКонтакте, ЧП произошло по адресу Чапаева, 121. В одном из подъездов пятиэтажного дома рухнул бетонный козырек. Он полностью заблокировал дверь в подъезд дома.
Пришлось убирать плиту с помощью экскаватора.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.