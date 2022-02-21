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Происшествия21 февраля 2022 10:20

В Балаково козырек подъезда рухнул и перекрыл выход из дома

Наталия Калинина
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ЧП в Балаково

ЧП в Балаково

Вчера, 20 февраля, в Балаково козырек подъезда рухнул и перекрыл выход из дома. Об этом сообщили горожане в социальной сети.

Как пишет очевидец в группе «Типичный Балаково» ВКонтакте, ЧП произошло по адресу Чапаева, 121. В одном из подъездов пятиэтажного дома рухнул бетонный козырек. Он полностью заблокировал дверь в подъезд дома.

Пришлось убирать плиту с помощью экскаватора.

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