В Балаково умер заслуженный врач России Сергей Калинин

Фото: gazetabalakovo.ru
В Балаково на 86 году жизни скончался заслуженный врач России Сергей Калинин. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщили в минздраве Саратовской области.
Сергей Калинин умер после тяжелой болезни. Он был почетным гражданином Балаковского и Ивантеевского районов и был практикующим хирургом 60 лет, из которых 56 трудился в городской клинической больнице Балаково. Сергей Андреевич Калинин был единственным в Балаково официальным обладателем статуса «Главный хирург города».
Прощание с Сергеем Андреевичем Калининым состоится завтра с 13.00 до 14.00, в траурном зале городской клинической больницы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.