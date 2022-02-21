В Балаково умер заслуженный врач России Сергей Калинин

Фото: gazetabalakovo.ru

В Балаково на 86 году жизни скончался заслуженный врач России Сергей Калинин. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщили в минздраве Саратовской области.

Сергей Калинин умер после тяжелой болезни. Он был почетным гражданином Балаковского и Ивантеевского районов и был практикующим хирургом 60 лет, из которых 56 трудился в городской клинической больнице Балаково. Сергей Андреевич Калинин был единственным в Балаково официальным обладателем статуса «Главный хирург города».

Прощание с Сергеем Андреевичем Калининым состоится завтра с 13.00 до 14.00, в траурном зале городской клинической больницы.

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