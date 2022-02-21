Сегодня, 21 февраля, студенты вузов в Саратове перешли на удаленный режим из-за угрозы распространения коронавируса. Пока на дистант отправились два вуза в городе.

С 21 по 28 февраля на удаленный режим переходят студенты ПИУ РАНХиГС, а по 1 марта студенты СГТУ им. Гагарина. Информация об этом появилась на сайтах образовательных учреждений.

При этом занятия в вузах продолжаются по установленному расписанию, хоть и дистанционно.

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