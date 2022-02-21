Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье21 февраля 2022 9:18

Студенты вузов в Саратове перешли на удаленный режим

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 21 февраля, студенты вузов в Саратове перешли на удаленный режим из-за угрозы распространения коронавируса. Пока на дистант отправились два вуза в городе.

С 21 по 28 февраля на удаленный режим переходят студенты ПИУ РАНХиГС, а по 1 марта студенты СГТУ им. Гагарина. Информация об этом появилась на сайтах образовательных учреждений.

При этом занятия в вузах продолжаются по установленному расписанию, хоть и дистанционно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.