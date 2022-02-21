В Саратовской области от коронавируса умер 33-летний мужчина. Всего скончались десять человек за сутки, о чем сообщает региональный оперштаб.

За прошедшие сутки в регионе скончались пять женщин и пять мужчин в возрасте от 33 до 90 лет. 33-летний мужчина страдал сопутствующей патологией. Общее количество жертв инфекции достигло 5558 саратовцев.

Напомним, всего Covid-19 в Саратовской области заразились 185 880 человек.

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