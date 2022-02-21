Иномарка с прицепом попала в аварию под Балашовым

Фото: ГИБДД

Вчера, 20 февраля в Балашовском районе Саратовской области произошла авария, в результате которой пострадал мужчина.

ДТП случилось в 17:10 на 532 километре трассы Волгоград-Астрахань подъезд к Саратову. Автомобиль «Лада Ларгус» с прицепом МЗСА 817717 вел 43-летний мужчина, он столкнулся с Volkswagen Polo под управлением 45-летней женщины.

В результате ДТП пострадал водитель «Лады», он был госпитализирован в больницу, как сообщает региональная Госавтоинспекция.

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